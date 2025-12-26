بوتين: ارتفاع انتاج الأسلحة في روسيا بنحو 9.6 أضعاف

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن إنتاج مختلف أنواع الأسلحة في روسيا قد زاد بمقدار 9.6 أضعاف، مبينًا أنّ موسكو بدأت بتطبيق برنامج التسلح الحكومي للفترة 2027-2036 والبرنامج الحكومي لتطوير الصناعات الدفاعية في روسيا.

