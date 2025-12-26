الجمعة 2025-12-26 09:46 م

بوتين: ارتفاع انتاج الأسلحة في روسيا بنحو 9.6 أضعاف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي
فلاديمير بوتين
الجمعة، 26-12-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن إنتاج مختلف أنواع الأسلحة في روسيا قد زاد بمقدار 9.6 أضعاف، مبينًا أنّ موسكو بدأت بتطبيق برنامج التسلح الحكومي للفترة 2027-2036 والبرنامج الحكومي لتطوير الصناعات الدفاعية في روسيا.

اضافة اعلان


وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادات عسكرية:"يتم الاستفادة بشكل كامل وتام، من الخبرة القيّمة للغاية التي اكتسبتها القوات الروسية خلال فترة العملية العسكرية الخاصة .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العراق ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية

عربي ودولي الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية تنويه صادر عن الجمارك الاردنية

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا بحمص في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي

عربي ودولي بوتين: ارتفاع انتاج الأسلحة في روسيا بنحو 9.6 أضعاف

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته في قطاع غزة، ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق شرق خان

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد

انتخاب م. نور اللوزي عضواً في لجنتين باتحادَي غرب آسيا والعربي لرفع الأثقال

أخبار محلية انتخاب م. نور اللوزي عضواً في لجنتين باتحادَي غرب آسيا والعربي لرفع الأثقال

أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى استعداداً للمنخفض الجوي

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

الطقس الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد



 






الأكثر مشاهدة