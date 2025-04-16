بوتين: استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية

وقال بوتين خلال اجتماع مع مجموعة من الطلبة: "رغم أن شركاءنا الأوروبيين أوقفوا تعاونهم معنا، وخفضوه فعليا إلى الصفر، إلا أن معداتنا ما زالت تعمل داخل منشآتهم ومحطاتهم، الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتعاون مع روسيا في الشأن الفضائي، روسيا لديها خطط لدراسة الفضاء العميق والقمر والمريخ، وهي مركز لجذب الشركاء المهتمين بمثل هذه الدراسات".
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