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بوتين: استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية

بوتين
بوتين
 
الأربعاء، 16-04-2025 11:04 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استمرار التعاون الفضائي بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن المعدات الفضائية الروسية ماتزال تعمل داخل المحطات الأوروبية، رغم قرار الأوروبيين بوقف التعاون مع روسيا.

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وقال بوتين خلال اجتماع مع مجموعة من الطلبة: "رغم أن شركاءنا الأوروبيين أوقفوا تعاونهم معنا، وخفضوه فعليا إلى الصفر، إلا أن معداتنا ما زالت تعمل داخل منشآتهم ومحطاتهم، الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتعاون مع روسيا في الشأن الفضائي، روسيا لديها خطط لدراسة الفضاء العميق والقمر والمريخ، وهي مركز لجذب الشركاء المهتمين بمثل هذه الدراسات".

 
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