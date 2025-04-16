بوتين: استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استمرار التعاون الفضائي بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن المعدات الفضائية الروسية ماتزال تعمل داخل المحطات الأوروبية، رغم قرار الأوروبيين بوقف التعاون مع روسيا.

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