 
الخميس 2024-10-24 04:54 م
 

بوتين: المتوهمون بهزيمة روسيا لا يعرفون تاريخها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخميس، 24-10-2024 03:36 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن المتوهمين بإلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا" لا يعرفون تاريخها وشعبها.اضافة اعلان


وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة لقمة "بريكس+" Outreach، في مدينة قازان الروسية: "لم يعودوا يخفون هدفهم في إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. سأقولها مباشرة، إن هذه الحسابات وهمية ولا يجريها سوى من لا يعرفون تاريخ روسيا، ولا يدركون وحدة شعبها وتلاحمه".

وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق أن محاولات الغرب لعزل روسيا عن العالم باءت بفشل ذريع.

يشار إلى أن "بريكس" تجمّع اقتصادي دولي تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وانضمت إليها مؤخرا مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، فيما تقدم عدد كبير من الدول بينها تركيا بطلبات الانضمام إلى المجموعة.

روسيا اليوم
 
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