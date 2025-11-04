بوتين: روسيا تعرف كيف توحد صفوفها في مواجهة التهديدات

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة وتعرف جيدا كيف توحد صفوفها في مواجهة التحديات والتهديدات.



وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة بشأن المساهمة في تعزيز وحدة الأمة: "أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها".



وأضاف: "نعرف كيف نوحد صفوفنا لحل المشكلات المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية، ويمكننا أن نحتفل معا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الروس يدافعون عن سيادة وطنهم وشرفه وكرامته من خلال العمل السلمي والعسكري، معربا عن امتنانه لكل من يعتبر روسيا شريكا موثوقا به.