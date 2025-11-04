بوتين: روسيا تعرف كيف توحد صفوفها في مواجهة التهديدات

وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة بشأن المساهمة في تعزيز وحدة الأمة: "أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها".
وأضاف: "نعرف كيف نوحد صفوفنا لحل المشكلات المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية، ويمكننا أن نحتفل معا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الروس يدافعون عن سيادة وطنهم وشرفه وكرامته من خلال العمل السلمي والعسكري، معربا عن امتنانه لكل من يعتبر روسيا شريكا موثوقا به.
وتحتفل روسيا كل عام بيوم الوحدة الوطنية، وهو عيد وطني أسس بمبادرة من المجلس الروسي للأديان. تم الاحتفال به لأول مرة في 4 نوفمبر عام 2005.
RT
-
أخبار متعلقة
-
فضيحة كبرى في بلجيكا بسبب إف 35
-
أزمة جديدة تضرب مصر وتهدد أمنها الغذائي
-
بالفيديو .. أول حكم إعدام في الدولة السورية الجديدة على قاتل ومغتصب طفلة
-
وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ومهندس الحرب على العراق
-
المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة يواصل فعالياته في المنامة
-
الجيش الفلبيني يعلن تحطم مروحية خلال مهمة لإغاثة منكوبي الإعصار
-
مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث مقترح هدنة أميركي لإنهاء النزاع الدامي
-
الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات