الجمعة 2026-05-29 11:32 م

بوتين: روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الجمعة، 29-05-2026 09:38 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن "روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن"، وذلك ردا على اتهامات أوروبية لموسكو بالمسؤولية عن سقوط مسيّرة على مبنى في رومانيا.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي في كازاخستان إن "كل ما تفعله هذه الدول يهدف فقط إلى مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير النفقات الباهظة من موازناتها، عبر مدّ يدها إلى جيوب دافعي الضرائب في الدول الأوروبية".

 
 


