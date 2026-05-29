بوتين: روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن "روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن"، وذلك ردا على اتهامات أوروبية لموسكو بالمسؤولية عن سقوط مسيّرة على مبنى في رومانيا.

