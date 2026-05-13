الأربعاء 2026-05-13 10:39 ص

بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم

الوكيل الإخباري-   تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تقريرًا من قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات".اضافة اعلان


والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، للاطلاع على التقرير الخاص باختبار منظومة صواريخ "سارمات".

واطلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" عبر تقنية الفيديو.

وقد استمع بوتين إلى تقرير كاراكاييف بشأن النجاح في اختبار منظومة "سارمات" الصاروخية.

وأكد بوتين أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ على أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.

وكشف بوتين أن مدى صاروخ "سارمات" يتجاوز 35 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذا الصاروخ يمكنه التحليق ليس فقط بمسار باليستي، بل أيضًا بمسار شبه مداري.

وأضاف بوتين أن منظومة "سارمات" تضاهي في قوتها منظومة "فويفودا" السوفيتية الصنع، التي لا تزال في الخدمة لدى روسيا.

صاروخ "سارمات":

صاروخ باليستي عابر للقارات
المدى: 35,000 كيلومتر
الوزن: 208.1 أطنان
الطول: 35.5 مترًا
القطر: 3 أمتار
وزن الحمولة: 10 أطنان
وزن الوقود: 178 طنًا
الرأس الحربي: رؤوس حربية متعددة مزودة بوحدات استهداف فردية مستقلة 

سكاي نيوز 
 
 


