بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، للاطلاع على التقرير الخاص باختبار منظومة صواريخ "سارمات".
وأكد بوتين أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ على أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.
وكشف بوتين أن مدى صاروخ "سارمات" يتجاوز 35 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذا الصاروخ يمكنه التحليق ليس فقط بمسار باليستي، بل أيضًا بمسار شبه مداري.
وأضاف بوتين أن منظومة "سارمات" تضاهي في قوتها منظومة "فويفودا" السوفيتية الصنع، التي لا تزال في الخدمة لدى روسيا.
صاروخ "سارمات":
صاروخ باليستي عابر للقارات
المدى: 35,000 كيلومتر
الوزن: 208.1 أطنان
الطول: 35.5 مترًا
القطر: 3 أمتار
وزن الحمولة: 10 أطنان
وزن الوقود: 178 طنًا
الرأس الحربي: رؤوس حربية متعددة مزودة بوحدات استهداف فردية مستقلة
