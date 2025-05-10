السبت 2025-05-10 11:14 م
 

بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 
السبت، 10-05-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن القرارات الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ومنع إمداد القطاع بالسلع الأساسية والكهرباء أمر مقلق للغاية ويؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة.اضافة اعلان


وأضاف بوتين خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو:"لقد كنا دائما مقتنعين بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به على نطاق واسع، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين".

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من حضور العيسوي لتقديم واجب العزاء لإياد علاوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله

قوات أمنية عراقية تنتشر بأحد الشوارع خلال مظاهرة خرجت في أيلول الماضي ببغداد

عربي ودولي العراق .. إجراءات وتشديدات صارمة خلال فترة انعقاد القمة العربية

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة

وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)

أخبار محلية طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام

جانب من الفعالية

شؤون برلمانية "كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة

تعبيرية

فن ومشاهير فنانة لبنانية شهيرة تعود إلى المسرح بعد أسبوع من وفاة زوجها

شهباز شريف رئيس وزراء باكستان

عربي ودولي باكستان تشكر ترامب وتشيد بدور واشنطن في حل الأزمة مع الهند

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 
 





الأكثر مشاهدة