بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة

وأضاف بوتين خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو:"لقد كنا دائما مقتنعين بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به على نطاق واسع، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين".
بترا
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