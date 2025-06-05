بوتين يؤكد ضرورة مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا لإقامة سلام دائم

وقال الكرملين في بيان صحفي :"موسكو سترد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف المطارات العسكرية وألحق أضرارا فيها، في التوقيت والطريقة التي تراها القوات المسلحة الروسية مناسبة، وترى أنه من الضروري مواصلة الحوار والمفاوضات بشأن حل النزاع العسكري".
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