بوتين يؤكد ضرورة مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا لإقامة سلام دائم

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مواصلة قنوات الاتصال مع كييف، معتبراً أن الحوار لا يزال أداة ضرورية لاحتواء التصعيد وإقامة سلام دائم مع كييف.

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وقال الكرملين في بيان صحفي :"موسكو سترد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف المطارات العسكرية وألحق أضرارا فيها، في التوقيت والطريقة التي تراها القوات المسلحة الروسية مناسبة، وترى أنه من الضروري مواصلة الحوار والمفاوضات بشأن حل النزاع العسكري".