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بوتين يتوعد: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الإثنين، 30-09-2024 10:28 ص
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أنّه “سيتم تحقيق جميع الأهداف المحدّدة” في أوكرانيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لضم روسيا أربع مناطق أوكرانية.اضافة اعلان


وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو “الحقيقة إلى جانبنا، جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها”، مهنئاً الشعب الروسي بمناسبة “يوم إعادة التوحيد” مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 أيلول/سبتمبر.

وكالات
 
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