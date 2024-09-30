بوتين يتوعد: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو “الحقيقة إلى جانبنا، جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها”، مهنئاً الشعب الروسي بمناسبة “يوم إعادة التوحيد” مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 أيلول/سبتمبر.
وكالات
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