بوتين يجري تعديلات على تشكيل مجلس الدولة الروسي

وجاء في نص الوثيقة: "إدراج الشخصيتين التاليتين في تشكيل المجلس: فيتالي غينادييفيتش كوروليف—القائم بأعمال حاكم مقاطعة تفير، ويفغيني ألكسندروفيتش سولنتسيف—حاكم مقاطعة أورينبورغ".
كما تم استبعاد الحاكم السابق يفغيني كويفاشيف والمدعي العام الروسي ألكسندر غوتسيان—الذي شغل سابقا منصب المفوض الرئاسي في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية—من عضوية المجلس.
