بوتين يستقبل علييف في الكرملين ويدعوه إلى قازان

وحضر اللقاء من الجانب الروسي، نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك ووزيرا الخارجية والطاقة سيرغي لافروف وسيرغي تسيفيليف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف والمتحدث باسم الكرملين بيسكوف.
يوم أمس الاثنين قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن موضوع المباحثات سيكون التسوية الأرمنية الأذربيجانية. وتشارك روسيا الاتحادية بشكل فعال في عملية السلام المبنية على أساس الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان في عام 2020.
وفي بداية اللقاء مع علييف، قال بوتين إن العلاقات بين روسيا الاتحادية وأذربيجان تتطور بشكل إيجابي.
وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه ينتظر وصول علييف إلى قازان لحضور قمة بريكس في نهاية أكتوبر.
وتم عقد آخر لقاء شخصي بين بوتين وعلييف في نهاية أغسطس في باكو، عندما قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى أذربيجان.
وبعد مباحثات اليوم مع الرئيس الأذربيجاني، من المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
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