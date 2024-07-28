بوتين يعلن عن أنظمة قتالية ضاربة متطورة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته خلال العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي الذي يُجرى في بطرسبورغ اليوم، إن عملية تطوير العديد من الأنظمة القتالية الضاربة دخلت مرحلتها الختامية.



وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذا الإجراء من جانب روسيا يأتي كرد على نشر الصواريخ الأمريكية في جميع أنحاء العالم.



وذكر الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بالتدرب على نقل أنظمة الصواريخ من أراضيها إلى الدنمارك والفلبين.



وقال الرئيس بوتين إن هذا الوضع يذكر بأحداث الحرب الباردة، عندما تم نشر صواريخ بيرشينغ الأمريكية متوسطة المدى في الدول الأوروبية.