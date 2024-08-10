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بوتين يقدم العزاء لرئيس البرازيل في ضحايا تحطم الطائرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين




 

السبت، 10-08-2024 12:43 م

الوكيل الإخباري-   بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد مصرع 62 شخصًا بتحطم طائرة ركاب في جنوب شرق البلاد.


وقال بوتين في برقية نشرها موقع الكرملين الإلكتروني اليوم السبت: "فخامة الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لتحطم طائرة الركاب في ولاية ساو باولو. إننا نشاطر شعب البرازيل الصديق حزنه".


وطلب بوتين من نظيره البرازيلي أن ينقل "كلمات التعاطف الصادق والدعم لأولئك الذين فقدوا ذويهم وأحباءهم في حادث تحطم الطائرة".


وكانت طائرة "ATR-72" التابعة لشركة Voepass للخطوط الجوية، والتي كانت تنفذ رحلة من مدينة كاسكافيل بولاية بارانا بجنوب البرازيل إلى مدينة ساو باولو، قد تحطمت يوم الجمعة في مدينة فينييدو القريبة من ساو باولو، مما أدى إلى مصرع جميع من كان على متنها، بينهم 58 راكبًا و4 أفراد من الطاقم.


وفي وقت سابق، أكد مركز الطوارئ التابع للخارجية الروسية عدم وجود أي معلومات عن مواطنين روس على متن الطائرة المنكوبة.

 

RT

gnews

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