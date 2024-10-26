بوتين يوقع مرسوما بزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025

وعملا بالمرسوم الرئاسي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.6% مقارنة بعام 2024، عندما كان 19242 روبل. وستؤثر الزيادة في هذا الرقم على حوالي 4.2 مليون عامل.
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور أحد أهداف التنمية الاستراتيجية لروسيا حتى عام 2030، والتي تمت الموافقة عليها في "مرسوم مايو" الصادر عن الرئيس بوتين.
وسبق أن أشار الرئيس الروسي إلى أن "مستوى الأجور الحقيقية في بلادنا ارتفع في العام الماضي أكثر من التضخم. كما ارتفع مستوى الدخل الحقيقي المتاح للسكان".
وبموجب المرسوم، يجب أن ينمو الحد الأدنى للأجور بوتيرة أسرع ويصل إلى 35 ألف روبل على الأقل شهريا بحلول عام 2030.
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