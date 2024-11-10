بوريل: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.



وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "نحن نجهز الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا، ويجب علينا تشديد الإجراءات ضد التحايل على القيود".



وأضاف: "يجب علينا عزل القدرات الصناعية لروسيا، وحرمانها من المكونات التي تتلقاها من بقية العالم".

اضافة اعلان



وتابع: "بعثة الاتحاد الأوروبي بصدد تدريب 75 ألف عسكري أوكراني خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي لا يوجد فيه توافق على نقل المهمة إلى الأراضي الأوكرانية".



وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

RT