 
الجمعة 2024-11-29 05:12 م
 

بوريل يعلق على الهدنة بين لبنان وإسرائيل

ل
جوزيب بوريل
الجمعة، 29-11-2024 04:40 م

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن الهدنة المبرمة حاليا بين لبنان وإسرائيل هشة للغاية.

وأضاف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي تنتهي ولايته في نوفمبر 2024، في مقابلة مع محطة إذاعية RNE: "كنت في لبنان قبل خمسة أيام، عندما تم التوصل إلى هدنة وكانت المفاوضات جارية.

اضافة اعلان

 

لكن رغم ذلك، بالأمس كانت هناك عمليات قصف متفرقة في الجنوب. هذه هدنة هشة للغاية. وتحتفظ إسرائيل، المدعومة من جانب من الولايات المتحدة، بحق التدخل (لاستئناف الأعمال القتالية)".

واعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بأنه يغادر بروكسل "بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتمكن من وقف المذبحة (في قطاع غزة)".


ووفقا له، فإن "الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو الضغط على إسرائيل".


ولليوم الثاني، يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء.


أمس الخميس، هاجمت طائرات مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة مركبا الحدودية. وفي الوقت نفسه، تنتهك الطائرات العسكرية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية بشكل دوري، وتحلق طائراتها الاستطلاعية في سماء جنوب لبنان باستمرار.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من استقبال الحاجة وضحة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يستقبل الحاجة وضحة

ل

عربي ودولي بوريل يعلق على الهدنة بين لبنان وإسرائيل

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يتجه عالمياً لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

المسيّرات سلاح متطور بيد الثوار في سوريا

عربي ودولي مسيّرات ومدربون أجانب .. التكنولوجيا تقلب ميزان "معركة حلب"

جانب من البطولة

أخبار محلية العوايشة يحصل على ذهبيّةِ غرب آسيا للكاراتيه

مجازر إسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة

علاج جديد يبعد تجاعيد الشيخوخة

منوعات هل تريد إبطاء آثار الشيخوخة؟.. دراسة تكشف "السر"

لو دريان في لبنان

عربي ودولي فرنسا تشدد على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للبنان في يناير



 




الأكثر مشاهدة