بوليانسكي: ترامب يرغب فعلا بإحلال السلام في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بصدق تحقيق السلام في أوكرانيا، ويبذل كل جهد ممكن، وروسيا تشكره لذلك.



وأضاف الدبلوماسي الروسي في حديث لوكالة نوفوستي: "أعتقد أنه يريد السلام في أوكرانيا بصدق، ويبذل جهودا حثيثة لتحقيقه. ونحن ممتنون جدا للإدارة الأمريكية الجديدة على ذلك".

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وفي يوم 18 مارس الماضي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، وخلالها رد فلاديمير بوتين بشكل إيجابي على فكرة امتناع طرفي النزاع بشكل متبادل عن مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما وأوعز للجيش الروسي بتنفيذ ذلك.