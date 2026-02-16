بوليتيكو: ترامب ينتقد بشدة اتفاقا للطاقة بين كاليفورنيا وبريطانيا

وفي مقابلة مع الموقع، قال ترامب إن من "غير اللائق" أن تتعامل بريطانيا مع الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي.
ووصف ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، نيوسوم بأنه "خاسر"، قائلا "ساء وضع الولاية كثيرا في عهده، كما أن عمله البيئي كارثي".
