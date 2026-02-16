الإثنين 2026-02-16 10:52 م

بوليتيكو: ترامب ينتقد بشدة اتفاقا للطاقة بين كاليفورنيا وبريطانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيرا
دونالد ترامب
 
الإثنين، 16-02-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري-   ذكر موقع بوليتيكو الإخباري، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ندد باتفاقية الطاقة النظيفة بين بريطانيا وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وذلك بعد ساعات من توقيعها الاثنين.

اضافة اعلان


وفي مقابلة مع الموقع، قال ترامب إن من "غير اللائق" أن تتعامل بريطانيا مع الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي.


ووصف ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، نيوسوم بأنه "خاسر"، قائلا "ساء وضع الولاية كثيرا في عهده، كما أن عمله البيئي كارثي".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيرا

عربي ودولي بوليتيكو: ترامب ينتقد بشدة اتفاقا للطاقة بين كاليفورنيا وبريطانيا

إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات عسكرية في مضيق هرمز

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمام المسجد الأقصى المبارك

5 جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

عربي ودولي 5 جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يطالب إسرائيل بـ "التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يدين اقتحام عضو كنيست للمسجد الأقصى ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي

الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أخبار محلية الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية

أخبار محلية ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية



 






الأكثر مشاهدة