بوليتيكو: ترامب ينتقد بشدة اتفاقا للطاقة بين كاليفورنيا وبريطانيا

الوكيل الإخباري- ذكر موقع بوليتيكو الإخباري، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ندد باتفاقية الطاقة النظيفة بين بريطانيا وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وذلك بعد ساعات من توقيعها الاثنين.

وفي مقابلة مع الموقع، قال ترامب إن من "غير اللائق" أن تتعامل بريطانيا مع الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي.