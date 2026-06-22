بيانات كبلر تكشف عبور 15 سفينة مضيق هرمز

وكان الحرس الثوري الإيراني قال أمس الأحد إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بعد أن أغلقه جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار.
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