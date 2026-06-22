بيانات كبلر تكشف عبور 15 سفينة مضيق هرمز

12:51 م

الوكيل الإخباري- أفادت بيانات كبلر للملاحة البحرية بأن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم. اضافة اعلان





وكان الحرس الثوري الإيراني قال أمس الأحد إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بعد أن أغلقه جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار.





