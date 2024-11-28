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بيان أوروبي بشأن الوضع في لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 28-11-2024 11:26 م

الوكيل الإخباري-   قال الاتحاد الأوروبي "ملتزمون بدعم الجيش اللبناني واليونيفيل حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701".

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وأضاف "على السياسيين اللبنانيين انتخاب رئيس بسرعة لبناء دولة قوية ذات سيادة بعد عامين من الفراغ".

 
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