بيان رسمي من فصائل المقاومة حول المدعو ياسر أبو شباب

11:19 ص

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الوكيل الإخباري- أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الأحد، بياناً شديد اللهجة اتهمت فيه المدعو ياسر أبو شباب وعصابته بالخيانة والتورط في العمل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "دمه مهدور" وأنه لا ينتمي إلى الصف الوطني الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. اضافة اعلان





وجاء في البيان: "إن العميل ياسر أبو شباب وأفراد عصابته هم مجموعة خارجة عن الهوية الوطنية الفلسطينية بالكامل، وقد تم تشكيلها وتسليحها من قِبل جيش الاحتلال بهدف تنفيذ مخططاته على الأرض، في ظل عجزه عن تحقيق أي إنجازات حقيقية خلال الأشهر الماضية".



وأكدت الغرفة المشتركة أن هذه العصابة "منبوذة من كافة الفصائل ومن عموم الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن التعامل معها سيكون بما يليق بمن وصفتهم بـ"الخونة والعملاء"، وأنه "لن يُرحم أحد ممن يسلك هذا الطريق في خدمة المحتل".



وأشار البيان إلى وجود دعم عشائري وشعبي واسع لموقف فصائل المقاومة، حيث أعربت العديد من العائلات الفلسطينية عن براءتها من أي تورط فردي في الخيانة، وهو ما اعتبرته الغرفة المشتركة موقفاً وطنياً مشرفاً، مستشهدة بقوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى".



كما حذّرت الغرفة من أن مصير هؤلاء المتعاونين سيكون "العار الأبدي والتخلي عنهم من قبل الاحتلال عندما تنتهي مهمتهم"، ووصفتهم بأنهم "أحذية بالية" لن تحظى حتى بشفقة العدو عند سقوطها.



وفي ختام البيان، جددت الغرفة المشتركة عهدها لشعبها الصامد، موجهة التحية إلى الشهداء والجرحى والأسرى، ومؤكدة مواصلة الطريق نحو النصر والتحرير، وختمت بعبارة: "النصر لشعبنا، والعار للخونة والعملاء".



وتالياً نص البيان :



بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ بيان صادر عن: ...::: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية:::... العميل أبو شباب وعصابته خارجون عن الهوية الوطنية ودمهم مهدور! يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.. في ظل ما يتعرض له شعبنا العظيم من حرب إبادة وتجويع صهيونازية على يد العدو المجرم، تأبى فئة مارقة خائنة إلا أن تكون أداة بيد المحتل الغاصب مستغلةً وجود قوات الاحتلال على الأرض ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته وعينه، ويأبى الله إلا أن يفضح هذه العصابة التابعة للخائن العميل المدعو "ياسر أبو شباب"، والتي شكّلها جيش العدو واعترفت قيادته السياسية بتسليحها وتشغيلها خدمة له ومحاولة لحماية جنوده، وفي محاولة بائسة لتحقيق بعض مما لم يستطع العدو تحقيقه عبر قواته منذ أكثر من عشرين شهراً..



وفي هذا الصدد فإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي:



أولاً: إن الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحرّ العزيز، ولن نرحم أياً منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء.



ثانياً: إن مصير هؤلاء الخونة هو مزابل التاريخ فضلاً عن وصمة العار والخزي أمام الله وأمام شعبهم وأمتهم، وسيتعلقون كالطفيليات في أذيال العدو ودباباته حين لا ينفع الندم، وسيتركهم العدو كالأحذية البالية من ورائه، وهذه لازمة ثابتة لنهاية بائسة ذاقها كل الخونة والعملاء عبر التاريخ في كل بقاع الأرض.



ثالثاً: إننا نقدّر عالياً ونفخر بمواقف عشائرنا الفلسطينية وعائلاتنا الكريمة التي لن يضرها خيانة ثلة معزولة قليلة مارقة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وقد أعلنت هذه العشائر موقفها المشرّف، ونحن نتعامل معها بكل تقدير واحترام تحت القاعدة الربانية العادلة "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ ‌وِزۡرَ أُخۡرَى".



رابعاً: إنّ شعبنا على قدر كبير من الوعي ويدرك الفارق بين العملاء المأجورين وبين من يعمل من أجل خدمته، وإنّنا إذ نقدّر حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا، ونحن منه وفي قلب معاناته، لكنه ورغم ذلك يرفض الخيانة ويعتبرها أعظم الموبقات وينبذها بكل الطرق ويتبرأ ممن يقترفها أو يقترب منها.



الرحمة والمجد لقافلة شهداء شعبنا الأبرار العظماء.. والشفاء للجرحى والمصابين.. والحرية للأسرى والمعتقلين.. والفرج القريب لشعبنا الصابر المرابط الأبي..والله أكبر والنصر لشعبنا والعار للخونة والعملاء..



الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الأحد 11 محرم 1447هـ الموافق 06/07/2025م



