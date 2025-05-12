الإثنين 2025-05-12 02:50 م
 

بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة اللبنانية

الرئاسة اللبنانية - أرشيفية
الرئاسة اللبنانية - أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   دعا لبنان وسائل الإعلام اللبنانية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية، خاصة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها البلد.اضافة اعلان


وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان اليوم الاثنين، أهمية عدم التطاول أو التلفيق أو التركيب على أي جهة خارجية صديقة للبنان، بالأخص الأشقاء العرب، وذلك تزامنًا مع قضايا وتوقيتات تلامس حد التآمر على المصالح الوطنية العامة.

وشددت على تمسكها الكامل بحرية التعبير واعتبارها مقدسة، مؤكدة أن لهذه الحرية مقتضيات ثابتة، أهمها الحقيقة، ثم الانتظام العام في المجتمع الديمقراطي، وذلك تماشيًا مع ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن أي خروج عن هذه المقتضيات من قبل وسائل الإعلام يُعد تجاوزًا للحدود القانونية والأخلاقية، ويضع مرتكبه في خانة الخارجين عن إطار الحرية، ويعرّضه للمساءلة القانونية والأخلاقية.

بترا
 
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