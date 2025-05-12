بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة اللبنانية

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان اليوم الاثنين، أهمية عدم التطاول أو التلفيق أو التركيب على أي جهة خارجية صديقة للبنان، بالأخص الأشقاء العرب، وذلك تزامنًا مع قضايا وتوقيتات تلامس حد التآمر على المصالح الوطنية العامة.
وشددت على تمسكها الكامل بحرية التعبير واعتبارها مقدسة، مؤكدة أن لهذه الحرية مقتضيات ثابتة، أهمها الحقيقة، ثم الانتظام العام في المجتمع الديمقراطي، وذلك تماشيًا مع ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن أي خروج عن هذه المقتضيات من قبل وسائل الإعلام يُعد تجاوزًا للحدود القانونية والأخلاقية، ويضع مرتكبه في خانة الخارجين عن إطار الحرية، ويعرّضه للمساءلة القانونية والأخلاقية.
بترا
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