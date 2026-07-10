بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية

05:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية في سوريا أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على متفجرات وعبوات ناسفة يعود للخلية المتورطة في تفجيرات الـ 7 من يوليو التي استهدفت العاصمة دمشق. اضافة اعلان





وجاء ذلك عقب التحقيقات مع عناصر الخلية الذين أُلقي القبض عليهم.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحقيقات المكثفة قادت إلى الكشف عن مخبأ سري كانت الخلية تستخدمه لتخزين المتفجرات تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية مداهمة دقيقة للموقع بعد اعترافات أفراد الخلية، حيث ضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها وإتلافها بأمان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.



وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية، واستكمال الإجراءات بحق جميع المتورطين.



وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، قد أعلن في وقت سابق أن الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز أصبحت في قبضة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أنه سيتم، عقب استكمال التحقيقات، الكشف للرأي العام عن هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم.



وشهدت العاصمة دمشق في الـ 7 من يوليو تفجيرات استهدفت عددا من المواقع، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإحداث أضرار مادية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إطلاق تحقيقات واسعة لتعقب المسؤولين عن الهجمات. وتقول وزارة الداخلية إن التحقيقات قادت إلى تفكيك الخلية المنفذة وضبط مستودع للمتفجرات كانت تستخدمه للإعداد لهجمات إضافية، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين وامتدادات الخلية.







