بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

وقال الحميدي: "تعرّضت دولة الإمارات لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، وتعاملت معها الدفاعات الجوية بكفاءة عالية، وتم التصدي بنجاح لعدد من هذه الصواريخ".
وأضاف الحميدي: "الأجهزة المختصة بالدولة تعاملت مع سقوط الشظايا على المناطق السكنية في مدينة أبوظبي، والتي أسفرت عن بعض الأضرار المادية ووفاة شخص من جنسية آسيوية".
كما أكد أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تصدّت لموجة ثانية من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية من دون وقوع أي أضرار".
وطمأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الجمهور بأن "الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها".
كما تابع: "نود إيصال رسالة بأن المواطنين والجمهور يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ونهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول المعلومات والشائعات من المصادر غير الموثوقة".
سكاي نيوز
