الجمعة 2025-04-04 04:28 م
 

بيان عربي حاد بسبب عربدة إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
 
الجمعة، 04-04-2025 04:13 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ممارسات إسرائيل بالبلدان العربية دخلت مرحلة جديدة من "العربدة" بسبب الهجمات الغاشمة التي تشنها على غزة وسوريا ولبنان.اضافة اعلان


وقال أبو الغيط إن الحروب التي تشنها إسرائيل على كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، ولبنان وسوريا "قد دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة وتعمد خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين".

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من عواقب العجز العالمي أمام هذا الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معاني وضوابط.

وأكد أبو الغيط  في بيان رسمي للجامعة العربية أن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو أنها تريد أن تتوقف طالما يصر قادة الاحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية بتصديرها للخارج، واصفا هذا الوضع بأنه "صار مكشوفا للجميع".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الحرب على غزة وما تمارسه إسرائيل من قتل يومي واسع وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع هو "مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية" وأن هدفه هو التمهيد لدفع الناس خارج القطاع بجعل حياتهم داخله مستحيلة.

وشدد أبو الغيط على أن كافة الدول المحبة للسلام والمؤيدة للقانون الدولي والمدافعة عنه مطالبة بالتحرك لوقف هذه المقتلة البشعة فورا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن استئناف سياسة الاغتيالات في لبنان تمثل خرقا غير مقبول ومدان لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يهدد باشعال الموقف على نحو يصعب معه الاحتواء.

وشدد على أن الواضح هو أن إسرائيل تستهدف تفجير الأوضاع في سوريا ولبنان عبر تصعيد عسكري غير مسؤول ولا غاية له سوى الاستفزاز واشعال الحرائق لخدمة اجندات داخلية ضيقة على حساب أرواح الأبرياء واستقرار المنطقة.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

جنود الاحتلال

عربي ودولي بيان عربي حاد بسبب عربدة إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان

حشرة قطن الزيتون

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تطلق إرشادات لمكافحة حشرة قطن الزيتون

علم الصين

عربي ودولي الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين بأشد العبارات قصف الاحتلال مدرسة "دار الأرقم" شرق غزة

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء البلغاري في صوفيا

وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار

وداع الشهداء في غزة

فلسطين عاجل 50,609 شهيد و 115,063 مصاب في غزة منذ بدء العدوان

محاولة اغتيال دونالد ترامب، يوليو الماضي

ترند مسلسل "ذا سيمبسونز" يتوقع اغتيال ترامب الأسبوع القادم -صورة



 
 





الأكثر مشاهدة