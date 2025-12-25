الخميس 2025-12-25 11:53 م

بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء الخميس، عن دعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في اليمن.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأكدت الخارجية دعم قطر التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.


كما أعربت وزارة الخارجية في هذا السياق، عن دعم الدوحة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار التي تقودها السعودية والإمارات لدفع مسار التهدئة في اليمن.

 

