بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

الوكيل الإخباري- أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة ايران على إطلاق صواريخ ومسيرات".

وأورد البيان أن "قادة (الدول الثلاث) قلقون حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة" ردا على الضربات الاميركية والاسرائيلية التي تستهدفها.



وأضاف البيان "اتفقنا على العمل مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بشأن هذا الأمر".