بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

وأورد البيان أن "قادة (الدول الثلاث) قلقون حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة" ردا على الضربات الاميركية والاسرائيلية التي تستهدفها.
وأضاف البيان "اتفقنا على العمل مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بشأن هذا الأمر".
وأشار البيان إلى أن الخطوات ربما تتمثل في تمكين اتخاذ إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من مصدرها.
