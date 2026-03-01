الأحد 2026-03-01 11:47 م

بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

أعلام فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
أعلام فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
 
الأحد، 01-03-2026 11:29 م

الوكيل الإخباري-   أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة ايران على إطلاق صواريخ ومسيرات".

اضافة اعلان


وأورد البيان أن "قادة (الدول الثلاث) قلقون حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة" ردا على الضربات الاميركية والاسرائيلية التي تستهدفها.


وأضاف البيان "اتفقنا على العمل مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بشأن هذا الأمر".


وأشار البيان إلى أن الخطوات ربما تتمثل في تمكين اتخاذ إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من مصدرها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

أعلام فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

عربي ودولي بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا

عربي ودولي الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء

مقر البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني

ز

شؤون برلمانية مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل

الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة



 






الأكثر مشاهدة