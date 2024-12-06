بيان مشترك من 3 دول بشأن الاحداث الراهنة في سوريا

الوكيل الإخباري- اجتمع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، الجمعة، في بغداد لبحث التحديات التي تواجهها المنطقة والتطورات المتسارعة على ساحة الصراع السوري.

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ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا مشتركًا بشأن الاجتماع، جاء فيه:



اجتمع وزراء خارجية جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإيرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد بتاريخ 6/12/2024.



تم في الاجتماع التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام، والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.



تشارك الوزراء في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطرًا شديدًا على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها.



أدان المشاركون الإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن، وأكدوا على العمل الجماعي للتصدي له.



أدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان.



تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة.



تم التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

يؤكد الوزراء أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرًا عامًا على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التعاون والتنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.



تم التأكيد على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عمومًا وسوريا على وجه الخصوص.