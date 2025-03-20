الخميس 2025-03-20 01:08 م
 

بيان يمني حول منع الملاحة في البحر الأحمر .. تفاصيل

قال الحوثيون إنهم استهدفوا حاملة طائرات أميركية عدة مرات
قال الحوثيون إنهم استهدفوا حاملة طائرات أميركية عدة مرات
 
الخميس، 20-03-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الخميس، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي استهدف مطار بن غوريون في إسرائيل، مؤكدة أنها "ستمنع الملاحة الإسرائيلية" في البحر الأحمر.اضافة اعلان


كما قال الحوثيون في بيان إن قوات الجماعة "صعدت استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان)، والقطع الحربية التابعة لها".

وأوضح البيان أن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيّرة.

وأضاف أن الضربات الأميركية "ستفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي، ردًا على مجازره بحق إخواننا في غزة".

كما أكد الحوثيون، أنهم "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

سكاي نيوز
 
 
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