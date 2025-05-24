بيرو تفتح تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي شارك في إبادة القطاع

وقدّمت المؤسسة شكوى قانونية –مرفقة بأدلّة موثقة بالصوت والصورة– تتهم فيها الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال، بالمشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الممتدة من عام 2023 وحتى 2024، والمستمرة حتى اللحظة.
وقالت المؤسسة في بيان: "بدلًا من كونه وحدة دعم، عمل سلاح الهندسة كذراع عملياتي أساسي للتدمير، حيث حوّل المناطق المدنية بشكل منهجي إلى أنقاض، وأزال مجتمعات بأكملها، وجعل مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن".
و"هند رجب" مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2024، ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، وسُمّيت تكريمًا لـهند رجب، الطفلة الفلسطينية التي قتلتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة برفقة 6 من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين الذين حاولا الوصول إليها وإنقاذها.
وعلّق رئيس المؤسسة دياب أبو جهجه على الخطوة قائلًا إنها ليست رمزية بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية، مضيفًا: "العدالة ليست خيارًا، بل هي واجب".
واعتبرت المؤسسة في بيانها أن شروع بيرو في فتح تحقيق رسمي بناءً على الأدلة المقدّمة يمثل تطورًا بارزًا للعدالة الدولية، ويؤكد أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية، وليس مجرد الاعتراف بها، وذلك عندما يُعثر على المسؤولين عن الجرائم الدولية داخل أراضي دولة ما.
تُعد هذه الشكوى واحدة من عشرات الملفات التي أعدتها المؤسسة لملاحقة جنود سلاح الهندسة القتالي في جيش الاحتلال، للتركيز على دوره في تنفيذ حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في غزة.
واختتمت مؤسسة "هند رجب" بيانها بدعوة جميع الدول –خاصة الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي– إلى أن تحذو حذو جمهورية بيرو من خلال بدء إجراءات قضائية ضد الأفراد المتورطين في الإبادة الجماعية بغزة، والذين قد يدخلون في نطاق ولاياتها القضائية الدولية.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.
الجزيرة
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