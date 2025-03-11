بيسكوف يعلق على احتمال خروج الولايات المتحدة من الناتو

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاحتمال المفترض لانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يمس روسيا بأي شكل من الأشكال.



وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر في المدرسة العليا للاقتصاد، ردا على سؤال حول إمكانية خروج الولايات المتحدة من الناتو: "يوجد لحلف الناتو ميثاقه الخاص. قوموا بقراءة هذا الميثاق. كل شيء مكتوب هناك. هذا الأمر (فكرة خروج الولايات المتحدة من حلف الناتو) لا تعنينا".



ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعرب أكثر من مرة عن استيائه من أنشطة حلف الناتو.

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وقبل انتخابه، هدد بخروج الولايات المتحدة من الحلف إذا لم تتحمل الدول الأوروبية الشريكة مسؤولية مالية أكبر.



ولاحقا أعرب إيلون ماسك المشرف على إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، عن تأييده لمبادرة انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة والناتو.



وقبل أيام، قال القائد السابق للقوات المشتركة للناتو في أوروبا الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس، إن الحلف سينهار في حال انسحاب الولايات المتحدة منه.



وكتب ستافريديس في مقال لوكالة "بلومبيرغ": "إذا انسحبنا رسميا من حلف الناتو، وسحبنا نحو 100 ألف جندي من أوروبا، أو إذا توقفنا عن تمويله، فإن هذه المنظمة ستنهار".