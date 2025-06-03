الثلاثاء 2025-06-03 04:53 م
 

بيسكوف يعلق على مزاعم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تأخذ بالتصريحات الرسمية للجانب الإيراني والتي تؤكد أن طهران لا تخطط لامتلاك أسلحة نووية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي: "ننطلق أولا وقبل كل شيء من التصريحات الرسمية للجانب الإيراني التي تؤكد عدم وجود مثل هذه الخطط، وأن إيران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية ولا تخطط لامتلاكها. هذا هو الأساس الذي ننطلق منه في هذه المسألة".

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وأكدت إيران مرارا على سلمية برنامجها النووي، رافضة اتهامات الولايات المتحدة وإسرائيل لها بالسعي لصنع قنبلة نووية.

 

RT

 
gnews

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