بيسكوف يعلق على مزاعم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي: "ننطلق أولا وقبل كل شيء من التصريحات الرسمية للجانب الإيراني التي تؤكد عدم وجود مثل هذه الخطط، وأن إيران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية ولا تخطط لامتلاكها. هذا هو الأساس الذي ننطلق منه في هذه المسألة".
وأكدت إيران مرارا على سلمية برنامجها النووي، رافضة اتهامات الولايات المتحدة وإسرائيل لها بالسعي لصنع قنبلة نووية.
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