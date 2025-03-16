بيسكوف يكشف عن حيثيات زيارة بوتين المفاجئة لمقاطعة كورسك

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين إن جدول أعمال الرئيس في ذلك اليوم كان يتضمن اجتماعا حول القضايا الاقتصادية "لكن الرئيس اتخذ قرارا آخر".
وأضاف أنه تم إجراء كل الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة قبل رحلة بوتين إلى مقاطعة كورسك، مشددا على أن مثل هذه الرحلات لا يمكن أن تتم دون استعدادات لوجستية وتقنية معينة.
وأجرى الرئيس بوتين يوم الأربعاء الماضي اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة قوات كورسك، حيث أطلعه رئيس الأركان فاليري غيراسيموف على أن القوات الروسية حررت أكثر من 86% من أراضي مقاطعة كورسك، وتواصل القضاء على فلول قوات كييف هناك.
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