بيسنت: الخزانة الأمريكية تخطط لوقف تقديم المزايا للمهاجرين غير المسجلين

الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن وزارته تعمل على إنهاء تقديم المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير المسجلين.



وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع السيطرة الكاملة على المهاجرين الذين يدخلون البلاد بأنه أولوية الأمن القومي القصوى للولايات المتحدة.

وكتب الوزير بيسنت على منصة التواصل الاجتماعي X: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نعمل على إنهاء المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير المسجلين وتوفيرها للمواطنين الأمريكيين".



وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقدم مسودة مشروع قواعد، ووفقا لها يتم تسديد التعويضات المالية عن بعض المزايا الضريبية الفردية، للمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الأجانب ذوي الوضع غير المناسب.