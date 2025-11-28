بيسنت: الخزانة الأمريكية تخطط لوقف تقديم المزايا للمهاجرين غير المسجلين

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع السيطرة الكاملة على المهاجرين الذين يدخلون البلاد بأنه أولوية الأمن القومي القصوى للولايات المتحدة.
وكتب الوزير بيسنت على منصة التواصل الاجتماعي X: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نعمل على إنهاء المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير المسجلين وتوفيرها للمواطنين الأمريكيين".
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقدم مسودة مشروع قواعد، ووفقا لها يتم تسديد التعويضات المالية عن بعض المزايا الضريبية الفردية، للمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الأجانب ذوي الوضع غير المناسب.
-
أخبار متعلقة
-
"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
-
بيسكوف: الفساد يستفحل في كييف بسبب الأموال الأوروبية
-
ترامب: أي وثيقة وقعها بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر
-
مصرع 61 شخصا وفقدان آخرين من جراء إعصار ضرب سريلانكا
-
موسكو: ننتظر خطوات عملية من الغرب لإعادة العلاقات
-
موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن
-
بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية