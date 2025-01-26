بيلاروسيا تتوقع انتهاء الصراع في أوكرانيا في عام 2025

أعلن ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقال: "يجب علينا نحن الأوروبيون الانفصال عن حاملة الطائرات الأمريكية هذه، واتخاذ القرارات بأنفسنا.
وشدد لوكاشينكو على أنه لا يجوز ومن غير الممكن الضغط على روسيا والإيعاز لها.
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لن تتمكن أمريكا من إجبار روسيا (في سياق الصراع الأوكراني) - يجب أن ننطلق من هذا. لا يمكن الضغط علينا أو التلاعب بنا، وخاصة روسيا".
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