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بيلاروسيا تتوقع انتهاء الصراع في أوكرانيا في عام 2025

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ألكسندر لوكاشينكو
الأحد، 26-01-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري - سيشهد عام 2025 الحالي "نوعا ما من التسوية" للصراع في أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة لن تتمكن من إجبار روسيا على فعل أي شيء دون أخذ مصالحها في الاعتبار.

أعلن ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقال: "يجب علينا نحن الأوروبيون الانفصال عن حاملة الطائرات الأمريكية هذه، واتخاذ القرارات بأنفسنا.

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هذه دارنا. سنتخذ القرارات. سيكون هناك نوع من الخاتمة هذا العام. أنا لا أقول إن الحرب ستنتهي وما إلى ذلك، على الأغلب سيستمر الصراع لفترة طويلة".


وشدد لوكاشينكو على أنه لا يجوز ومن غير الممكن الضغط على روسيا والإيعاز لها.


وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لن تتمكن أمريكا من إجبار روسيا (في سياق الصراع الأوكراني) - يجب أن ننطلق من هذا. لا يمكن الضغط علينا أو التلاعب بنا، وخاصة روسيا".

 

RT

 
gnews

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