بينها أطراف مومياء.. مصر تسترد 67 قطع أثرية من ألمانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت مصر استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا، في إطار جهودها "الحثيثة" لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مؤكدة "الاهتمام البالغ بالحفاظ على تراث مصر وتاريخها الحضاري".



وبحسب بيان لوزارة الخارجية، سلم السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، القطع الأثرية التي استردتها مصر من دولة ألمانيا من خلال سفارتها في برلين، إلى لجنة مشكلة من وزارة السياحة والآثار.



وأكدت الوزارة، أن القطع الاثرية الـ67 التي جرى استعادتها، تعد من القطع الأثرية التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير "باك آن رن إف" بسقارة، بالإضافة إلى تمثال ملكي من البرونز.

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