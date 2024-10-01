 
الثلاثاء 2024-10-01 05:00 م
 
 

تأجيل العام الدراسي في لبنان لمدة أسبوع

آثار القصف الإسرائيلي على لبنان
آثار القصف الإسرائيلي على لبنان
الثلاثاء، 01-10-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري-  أعلن نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوظ تأجيل بدء العام الدراسي الذي كان مقررا هذا الأسبوع لمدة سبعة أيام، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال محفوظ: "نحرص على بدء العام الدراسي في المناطق الآمنة حضوريا مع الحرص على التنسيق لتعليم أولاد النازحين".

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وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حدد في أغسطس موعد بدء السنة الدراسية، في 17 سبتمبر، مبينا أن "التدريس في المدارس والثانويات الرسمية يبدأ يوم الإثنين الواقع فيه 30 سبتمبر لمختلف المراحل بمعدل 26 أسبوع تدريس فعلي و4 أسابيع تخصص للأعمال الإدارية والامتحانات المدرسية".

روسيا اليوم

 
gnews

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