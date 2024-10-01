تأجيل العام الدراسي في لبنان لمدة أسبوع

وقال محفوظ: "نحرص على بدء العام الدراسي في المناطق الآمنة حضوريا مع الحرص على التنسيق لتعليم أولاد النازحين".
وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حدد في أغسطس موعد بدء السنة الدراسية، في 17 سبتمبر، مبينا أن "التدريس في المدارس والثانويات الرسمية يبدأ يوم الإثنين الواقع فيه 30 سبتمبر لمختلف المراحل بمعدل 26 أسبوع تدريس فعلي و4 أسابيع تخصص للأعمال الإدارية والامتحانات المدرسية".
روسيا اليوم
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