تأجيل العام الدراسي في لبنان لمدة أسبوع

الوكيل الإخباري- أعلن نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوظ تأجيل بدء العام الدراسي الذي كان مقررا هذا الأسبوع لمدة سبعة أيام، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.



وقال محفوظ: "نحرص على بدء العام الدراسي في المناطق الآمنة حضوريا مع الحرص على التنسيق لتعليم أولاد النازحين".

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