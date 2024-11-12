 
الثلاثاء 2024-11-12 10:36 م
 

تأجيل قرار محكمة نيويورك بشأن شرعية إدانة ترمب

ترامب
ترامب
الثلاثاء، 12-11-2024 09:00 م
الوكيل الإخباري-    وافق قاضي مانهاتن في نيويورك، خوان ميرشان المشرف على محاكمة الرئيس المنتخب دونالد ترمب اليوم الثلاثاء، على وقف جميع المواعيد النهائية المرتبطة بإجراءات الإدانة بارتكاب جناية ضد ترمب في الأشهر الأخيرة، قبل توليه منصبه.اضافة اعلان


ويسمح القرار للرئيس ترمب بتجنب عقوبة قصوى تصل إلى 4 سنوات في السجن.

ووافق ميرشان على الطلب الذي يقضي بوقف جميع المواعيد النهائية، بما في ذلك موعد النطق بالحكم في 26 تشرين الثاني الحالي، للنظر في تأثير انتخابه رئيسًا، فيما قدم اليوم فريق ترمب أيضًا طلبًا لإلغاء التهم.

وأدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب في أيار الماضي بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، في قضية تتعلق بدفع أموال رشوة لممثلة أميركية.
 
gnews

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