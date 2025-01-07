 
الثلاثاء 2025-01-07 12:24 ص
 

تأخير رحلات الطيران في مطارات الولايات المتحدة وكندا بسبب الأحوال الجوية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم الاثنين، أن سوء الأحوال الجوية في بعض الولايات تسبب في تأخير مواعيد مغادرة ووصول الطائرات من مطار جون إف كينيدي الدولي.
وأوضحت الإدارة، في إشعار، أن التأخيرات قد تصل إلى 136 دقيقة، حيث تواجه العديد من المطارات في الولايات المتحدة وكندا ظروف شتاء قاسية تُعد من الأسوأ في السنوات الأخيرة.

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كما تشهد رحلات المغادرة إلى مطار لاغوارديا تأخيرات بسبب الأحوال الجوية، حيث يبلغ متوسط التأخير 18 دقيقة، فيما يصل التأخير الأقصى إلى 55 دقيقة.


من جهتها، قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن مدينة نيويورك، حيث يقع مطارا جون إف كينيدي ولاغوارديا، ستشهد "كميات ضئيلة" من تساقط الثلوج.


وأشار الإشعار إلى أن التأخيرات تشمل مراكز مراقبة الحركة الجوية في 26 موقعًا، يخدم العديد منها مطارات متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مطارات لوس أنجلوس على الساحل الغربي وميامي على الساحل الشرقي، بالإضافة إلى عدة مطارات كندية.

 
gnews

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