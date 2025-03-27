"تايمز": بريطانيا قلصت عدد جنودها في إستونيا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادرها بأن بريطانيا خفضت عدد جنودها في إستونيا من 1650 في عام 2022 إلى 1000 جندي هذا العام، معززين بـ10 دبابات فقط.



ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها: "بريطانيا لديها حوالي ألف جندي في إستونيا، أي بانخفاض 650 جنديا منذ أبريل 2022 عندما كان هناك 1650 عسكريا".



كما أكد مصدر محلي أن أقل من 10 دبابات بريطانية من طراز "تشالنجر" موجودة في البلاد، بالإضافة إلى مركبات مدرعة أخرى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع البريطاني آنذاك بن والاس أعلن في يونيو 2022 عن إرسال ألف جندي إضافي إلى إستونيا لتشكيل قوة بحجم لواء تضم حوالي 2650 عسكريا.



من جانبه، صرح رئيس وزراء إستونيا السابق والآن عضو في البرلمان الأوروبي ريهو تيراس في حديث لـ "راديو تايمز" أن بريطانيا تبدو غير قادرة على تجميع قوة بحجم لواء (عادة 3-5 آلاف جندي) للمشاركة في مناورات "هيدجهوغ" المقررة في مايو القادم بدول البلطيق، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني يعاني من مشاكل تمويلية.