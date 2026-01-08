تايوان تجمد أسطول مقاتلاتها "إف 16" بعد سقوط إحداها في البحر

10:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760184 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت تايوان الخميس، أنها جمّدت مؤقتا أسطول مقاتلاتها من طراز "إف 16" لإجراء "تدقيق"، وفق تصريح أدلى به وزير الدفاع ويلينغتون كو بعد فقدان أثر طيار يُعتقد أن طائرته سقطت في البحر. اضافة اعلان





وافاد سلاح الجو التايواني أن أحد طياريه قفز من مقاتلته الأحادية المقعد من طراز "إف 16" قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الرئيسية الثلاثاء، بعد نحو 70 دقيقة من إقلاعه في مهمة تدريب روتينية.



وتشارك 30 طائرة و22 قطعة تابعة للبحرية وخفر السواحل، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين في عملية البحث عن الطيار المفقود.



وقال كو لوسائل الإعلام في مقر البرلمان التايواني إن "عملية التدقيق يُفترض أن تنتهي السبت"، مؤكدا أنها "لن تُحدِث أية ثغرة في الدفاع الجوي".



وأوضح أن مهمات التدريب وتمارين القتال أُوقفت لإتاحة التدقيق في الطائرات، لكنّ "مهام الإنذار والمراقبة ستستمر".



وأضاف ويلينغتون كو "هدفنا الوحيد في الوقت الراهن هو بذل كل ما في وسعنا لإنجاز عمليات البحث والإنقاذ".

تم نسخ الرابط





