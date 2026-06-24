تباين في مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي

وفي ما يتعلق بحركة الملاحة في الممر الإستراتيجي، أعلنت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء بدء إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج جراء إغلاق إيران مضيق هرمز عند اندلاع الحرب.
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