تباين في مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مجددا رفض واشنطن لفرض إيران أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، ما يشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين البلدين، إلى جانب برنامج طهران النووي والشروط للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.

اضافة اعلان