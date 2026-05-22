تحذيرات صحية من موجة حر تضرب بريطانيا

12:33 م

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات الصحية البريطانية تحذيرات صفراء من ارتفاع درجات الحرارة في لندن وجنوب وشرق إنجلترا ومناطق الوسط، مع توقعات بموجة حر خلال عطلة نهاية الأسبوع. اضافة اعلان





ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية البريطانية، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 مئوية في لندن، وقد تبلغ 33 مئوية جنوب البلاد يوم الأحد، وهو مستوى يفوق درجات الحرارة المسجلة حالياً، وسط تحذيرات من تأثيرات صحية محتملة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع ترجيحات بإعلان موجة حر رسمية في بعض المناطق.



وأكدت هيئة الأرصاد أن أي درجة حرارة تتجاوز 29.4 مئوية ستكون الأعلى التي تشهدها المملكة المتحدة في شهر أيار منذ عام 2012.







