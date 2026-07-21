الثلاثاء 2026-07-21 08:53 ص

تحذير أمني أميركي جديد مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط

تحذير أمني أميركي جديد مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط
تحذير أمني أميركي جديد مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط
 
الثلاثاء، 21-07-2026 07:57 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا أمنيًا موسعًا للأمريكيين حول العالم، على خلفية التوتر الخطير في الشرق الأوسط، محذرة من أن الوضع الأمني معقد وقابل للتصعيد في أي لحظة.اضافة اعلان


ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي لمكتب الشؤون القنصلية على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط إلى "توخي أقصى درجات الحذر واليقظة".

وشددت على ضرورة الاستعداد لمواجهة اضطرابات السفر، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ، مع ضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن السفارات والقنصليات الأميركية والسلطات المحلية باستمرار.

كما شدد البيان على أن الأميركيين الموجودين خارج المنطقة مطالبون بإعادة النظر في خطط سفرهم إلى الشرق الأوسط أو عبره، نظرًا لاستهداف المنشآت الدبلوماسية الأميركية، حتى خارج المنطقة، واحتمال قيام إيران أو الجماعات المساندة لها باستهداف مصالح أميركية أخرى في أي مكان بالعالم.
 
 


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