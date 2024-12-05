تحذير إسرائيلي لإيران من إرسال قوات إلى سوريا

11:08 م

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الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل حذرت إيران بشدة من إرسال قوات أو نقل أسلحة يمكن أن تصل إلى سوريا وحزب الله اللبناني. اضافة اعلان





في الوقت نفسه، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "آخر ما تريده إسرائيل هو سقوط سوريا بيد الإيرانيين، وسنواصل العمل لمنع ذلك".