تحذير إسرائيلي لإيران من إرسال قوات إلى سوريا

في الوقت نفسه، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "آخر ما تريده إسرائيل هو سقوط سوريا بيد الإيرانيين، وسنواصل العمل لمنع ذلك".
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