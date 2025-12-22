تحذير طبي صادم من دواء شهير في مصر

وكشفت مصادر مصرية مطلعة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن قرار سحب الدواء الشهير، من إنتاج شركة إيبيكو، ووقف إنتاجه، جاء بناءً على توصية اللجنة العليا الفنية لمراقبة الأدوية.
وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي يعود إلى صعوبة ضبط الجرعة بدقة في هاتين الصورتين، خاصة لدى الأطفال، حيث قد تؤدي زيادة طفيفة، مثل نقطة واحدة إضافية، إلى مضاعفات خطيرة مثل نوبات تشنجية أو آثار جانبية شديدة.
وكشف المصدر أن القرار صدر رسميًا في أكتوبر الماضي، ومنحت الشركة المصنعة مهلة تنتهي في يناير 2026 لسحب الكميات المتبقية من السوق ووقف الإنتاج كليًا.
وأكد المصدر أن السوق يحتوي على بدائل متعددة أكثر أمانًا لعلاج السعال عند الأطفال، مشددًا على أن الهيئة تضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتها، وأن مثل هذه القرارات تأتي حفاظًا على الصحة العامة.
ويُعد دواء "سيلجون" من الأدوية الشائعة لتهدئة السعال الجاف، ويحتوي على المادة الفعالة هيدروكلوريد بيبازيتات، التي تعمل كمثبط مركزي للسعال دون تأثير مباشر على إفراز المخاط.
وكان الدواء الشهير متوفرًا في صور أقراص للبالغين، ونقط ولبوس (تحاميل) للأطفال والرضع، لكن القرار يقتصر على سحب النقط واللبوس فقط، بسبب مخاطر الجرعة الزائدة غير المتعمدة، خاصة مع الأطفال الذين يصعب قياس الجرعات لهم بدقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لتعزيز مأمونية الأدوية، خاصة تلك المستخدمة للأطفال، حيث سبق أن سحبت تشغيلات أخرى من أدوية مختلفة بسبب عدم توافقها أو مخاطرها المحتملة.
روسيا اليوم
