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تحسبا لعودة القتال.. استنفار للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

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جيش الاحتلال
الأحد، 26-01-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث استنفار أمني في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع لبنان تحسبا لعودة القتال.

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وأضافت بعودة التشويش على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" في شمال إسرائيل.

 
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