تحسبا لعودة القتال.. استنفار للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث استنفار أمني في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع لبنان تحسبا لعودة القتال.

اضافة اعلان