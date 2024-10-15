تحسباً من رد إيراني على الرد .. تعطيل الـ GPS في تل أبيب

فعلى خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران، بدأ الجيش الإسرائيلي في تعطيل إشارات GPS في "تل أبيب"، وفق ما أفادت مصادر لموقع والا الإخباري.
كما لفتت إلى أن إسرائيل تستعد بالفعل لاحتمال مهاجمتها مرة أخرى بعد هجومها المرتقب على إيران. وأشارت إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي، أجروا عدة مناقشات حول الاستعداد لرد إيراني آخر على هجوم إسرائيلي متوقع.
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