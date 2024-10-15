 
الثلاثاء 2024-10-15 03:53 م
 
 

تحسباً من رد إيراني على الرد .. تعطيل الـ GPS في تل أبيب

تل الربيع المحتلة
تل الربيع المحتلة
الثلاثاء، 15-10-2024 02:47 م
الوكيل الإخباري-   مع تعزيز دفاعاتها الجوية بمزيد من الأنظمة المتوقع أن تصل اليوم، يبدو أن إسرائيل بدأت في تعطيل كافة إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في منطقة كرياه في "تل أبيب" حيث تقع وزارة الدفاع، تحسبا لرد إيراني على هجوم إسرائيلي محتمل.اضافة اعلان


فعلى خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران، بدأ الجيش الإسرائيلي في تعطيل إشارات GPS في "تل أبيب"، وفق ما أفادت مصادر لموقع والا الإخباري.

كما لفتت إلى أن إسرائيل تستعد بالفعل لاحتمال مهاجمتها مرة أخرى بعد هجومها المرتقب على إيران. وأشارت إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي، أجروا عدة مناقشات حول الاستعداد لرد إيراني آخر على هجوم إسرائيلي متوقع.

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