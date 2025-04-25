تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "يحقق في تحطم الطائرة التجريبية "MX Aircraft MXS"، قرب هامبتون بولاية فرجينيا".
ووفقا لموقع شركة "MX Aircraft" فإن طائرة "MXS" من طراز الطائرات ذات المقعد الواحد، وتنتجها شركة أسترالية متخصصة في تصنيع الطائرات الرياضية والاستعراضية وتلك المستخدمة في السباقات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه، من المقرر إقامة عرض جوي في القاعدة يومي السبت والأحد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المنكوبة من ضمن الطائرات المشاركة في الفعالية.
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