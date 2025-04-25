تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن طائرة تجريبية تحطمت اليوم الخميس في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في مدينة هامبتون قرب الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فرجينيا.

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ونقلت الوكالة عن الطيار في القوات الجوية الأمريكية دونيل رامزي تصريحه بأن الحادث وقع في قاعدة (لانغلي- يوستيس) المشتركة بمدينة هامبتون"، والتي تعد من أهم المنشآت العسكرية في المنطقة، لافتا إلى أن التحقيق بالحادث جار.