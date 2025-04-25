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تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 25-04-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن طائرة تجريبية تحطمت اليوم الخميس في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في مدينة هامبتون قرب الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فرجينيا.

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ونقلت الوكالة عن الطيار في القوات الجوية الأمريكية دونيل رامزي تصريحه بأن الحادث وقع في قاعدة (لانغلي- يوستيس) المشتركة بمدينة هامبتون"، والتي تعد من أهم المنشآت العسكرية في المنطقة، لافتا إلى أن التحقيق بالحادث جار.

 

ووفقا للوكالة لم يتمكن الطيار من الإدلاء بمعلومات حول الإصابات المحتملة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "يحقق في تحطم الطائرة التجريبية "MX Aircraft MXS"، قرب هامبتون بولاية فرجينيا".

ووفقا لموقع شركة "MX Aircraft" فإن طائرة "MXS" من طراز الطائرات ذات المقعد الواحد، وتنتجها شركة أسترالية متخصصة في تصنيع الطائرات الرياضية والاستعراضية وتلك المستخدمة في السباقات.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه، من المقرر إقامة عرض جوي في القاعدة يومي السبت والأحد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المنكوبة من ضمن الطائرات المشاركة في الفعالية.

 
gnews

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