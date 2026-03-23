الثلاثاء 2026-03-24 12:14 ص

تحطم طائرة عسكرية كولومبية على متنها 80 جنديا

الإثنين، 23-03-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون كولومبيون عن تحطّم طائرة نقل عسكرية أثناء إقلاعها الاثنين، وكان على متنها 80 شخصا على الأقل، وذلك في وقت صدرت تقارير متضاربة بشأن عدد القتلى والإصابات.

اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري إنّ قرابة 50 شخصا ربما نجوا من تحطم طائرة هيركوليز بعد وقت قصير من إقلاعها في بويرتو ليغويزامو بالقرب من الحدود الجنوبية مع الإكوادور.

 
 


gnews

